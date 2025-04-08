Вкладчики уплатили налог с процентного дохода на 111 млрд рублей

В 2024 году вкладчики впервые платили НДФЛ с процентного дохода по вкладам за 2023 год.

В 2024 году бюджет получил 111 млрд рублей от налога на доходы по вкладам.

Вкладчики впервые платили НДФЛ с процентного заработка, пишет «Прайм» со ссылкой на отчет о работе ФНС за 2024 год.

Налогом облагается не вся сумма вклада, а только полученные проценты. И то при условии, что сумма превысит необлагаемый порог. Он зависит от ключевой ставки. В 2024 году вкладчики платили НДФЛ с процентного дохода, полученного за 2023 год. Тогда ключевая ставка была 15%, а необлагаемая сумма составляла 150 тыс. рублей.