СФР сможет принимать заявления и на региональные меры поддержки

Минтруд и Соцфонд разработали законопроект, который установит порядок передачи регионами своих полномочий по назначению мер поддержки через органы СФР. Это позволит органам региональной власти устанавливать меры поддержки, критерии и объем помощи, а рутинную работу по приему и обработке заявлений передать в Соцфонд.

В основном, это рассчитано на регионы, которые не могут создать свои информсистемы для межведомственного взаимодействия по обмену данными.

Сейчас Социальный фонд значительную часть федеральных мер поддержки назначает на принципах социального казначейства — то есть без каких-либо документов и справок от граждан, по одному заявлению или даже без него. То есть проактивно.

«Все необходимые документы либо есть в системах Социального фонда, либо запрашиваются Фондом в порядке межведомственного взаимодействия с государственными органами. Это максимально удобный для людей формат. Такой же подход планируется в будущем обеспечить и при предоставлении региональных мер поддержки. <…> для тех [регионов], кто не планирует дорабатывать собственные ресурсы, есть возможность передать работу с заявлениями на уровень Социального фонда. При этом предполагается передача исключительно полномочий оператора – то есть работы по обработке поступающих заявлений», – пояснил замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов.

Регион сможет передать СФР свои полномочия по назначению мер поддержки на основании своего нормативного акта либо соглашением с Соцфондом. Одновременно из региональных бюджетов в бюджет СФР поступят соответствующие финансы на выплаты.

Минтруд подчеркивает: даже если регион передает Соцфонду работу с заявлениями, установление мер поддержки, сроков и объемов предоставления помощи, требований к получателям остается за субъектом РФ.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, но некоторые его нормы с 1 января 2026 года.