Госдума приняла новые законы об ограничениях для иноагентов

За помощь международным организациям без участия в них РФ иноагентам грозит до 7 лет лишения свободы, а судебное разбирательство разрешат проводить без участия подсудимого.

Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли несколько законов, которые касаются иностранных агентов.

Иноагентами начнут признавать тех, кто содействует международным организациям, в которых не участвует Россия. Например, когда человек помогает исполнить решения Международного уголовного суда (МУС) или иностранных госорганов. Особенно если распоряжения направлены против безопасности РФ. За такую помощь на коммерческой основе им может грозить до 7 лет лишения свободы.

Также статус иноагента могут присвоить за вовлечение россиян в сбор военно-технической информации.

«Иноагентам будет запрещено осуществлять просветительскую и образовательную деятельность и получать муниципальную поддержку», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин.

Судебное разбирательство теперь можно проводить без участия подсудимого, которого обвиняют в совершении из-за рубежа преступлений против безопасности РФ. Это затронет 20 составов преступлений, например, публичные призывы к терроризму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, распространение фейков в отношении армии.

За призывы к санкциям или дискредитацию Вооруженный сил РФ из корыстных побуждений ввели уголовную ответственность на срок до 5 лет колонии с конфискацией.