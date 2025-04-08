За просроченные отчеты о валютных операциях оштрафуют до 50 тысяч рублей

Если бюджетные деньги участвуют в валютных операциях и по ним невовремя сдали отчет, придется уплатить штраф от 20 до 50 тысяч рублей.

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о штрафах за задержку отчетности по валютным операциям.

Нарушителям грозит административная ответственность в размере от 20 до 50 тыс. рублей.

Закон касается тех, кто участвует в бюджетном процессе на федеральном уровне и не представляет вовремя формы учета и отчетность по валютным операциям, которые проходят за счет средств федерального бюджета, а также с деньгами, которые поступают во временное распоряжение казенных учреждений.

«Изменения значительно повысят качество работы Федерального казначейства в рамках реализации полномочий агента валютного контроля», — сказано в пояснительной записке.

Закон начнет действовать с 1 января 2026 года, поскольку с этого момента Федеральное казначейство станет агентом валютного контроля.