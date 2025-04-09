ЦОК ПРЕМ статья (643478) 03.04 Мобильный
Больничные

📄 Сведения о застрахованных лицах для оплаты больничных надо будет сдавать по новой форме

СФР меняет формы бланков, которые применяются для оплаты больничных и пособий.

Проект опубликован на федеральном портале.

Обновятся такие бланки:

  • сведения о застрахованном лице;

  • извещение о внесении исправлений в электронный листок нетрудоспособности;

  • заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком;

  • уведомление о прекращении права застрахованного на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Изменения вносят в приказ СФР от 22.04.2024 № 643. Этим приказом также утверждена форма заявления о замене лет. Его менять не будут.

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