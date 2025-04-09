📄 Сведения о застрахованных лицах для оплаты больничных надо будет сдавать по новой форме

Проект опубликован на федеральном портале.
Обновятся такие бланки:
сведения о застрахованном лице;
извещение о внесении исправлений в электронный листок нетрудоспособности;
заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
уведомление о прекращении права застрахованного на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Изменения вносят в приказ СФР от 22.04.2024 № 643. Этим приказом также утверждена форма заявления о замене лет. Его менять не будут.
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