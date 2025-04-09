Минфин ужесточит контроль в сфере ККТ: после любого визита могут начать выездную проверку

Если контрольная закупка выявит нарушения, проверяющие смогут немедленно начать документарную или выездную проверку без согласования с прокуратурой.

Минфин опубликовал проект постановления, по которому будет усилен госконтроль за полнотой учета выручки в компаниях и у ИП, а также начнут проверять корректность применения контрольно-кассовой техники.

Контрольные органы смогут внезапно провести проверку в любой точке продаж. Если в ходе контрольной закупки найдут нарушения, она может перерасти в документарную или выездную проверку. Равно как и наоборот: сразу после выездного обследования могут провести контрольную закупку.

Выездное обследование могут проводить без предварительного сообщения предпринимателю, а также без согласования с прокуратурой. Информацию о контрольной закупке внесут в реестр контрольных мероприятий уже постфактум: в течение пяти рабочих дней.

«В отношении проведения таких проверок не требуется принятие решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, а также согласование с органами прокуратуры. Информация о документарной проверке или выездной проверке, указанных в настоящем абзаце, вносится в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий в течение пяти рабочих дней со дня начала проведения соответствующей проверки», — сказано в проекте.

Акт о нарушениях оформят на месте в день окончания контрольного мероприятия. Документ будет считаться полученным, если его разместят в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Все жалобы будут рассматривать в течение 15 рабочих дней с момента регистрации в подсистеме досудебного обжалования.