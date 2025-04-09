ЦОК ПРЕМ Космос (2) 09.04 Мобильный
Налоговая отчетность

⏳ 25 апреля 2025 истекает срок сдачи сразу десяти налоговых отчетов

Налоговый кодекс предусматривает единые сроки представления налоговой отчетности.

Так, не позже 25 апреля включительно нужно подать отчетность за первый квартал 2025 года:

  • декларацию по НДС;

  • декларацию по водному налогу;

  • декларацию по налогу на прибыль;

  • декларацию по туристическому налогу (сдается впервые);

  • декларацию по УСН для предпринимателей;

  • расчет по страховым взносам (РСВ);

  • расчет по форме 6-НДФЛ.

А также:

  • декларацию по налогу на добычу на полезных ископаемых (НДПИ) за март 2025;

  • уведомления по ЕНП об НДФЛ, удержанном с 1 по 22 апреля 2025 , а так же взносах, уплаченных за март 2025;

  • декларацию по акцизам — за март 2025 (по табачной, алкогольной и спиртосодержащей продукции, легковым авто), январь 2025 (по бензину и производному сырью) и октябрь 2024 (по средним дистиллятам).

Еще придется сдать в ИФНС персонифицированные сведения о физлицах за март 2025 и ЕФС-1 в Соцфонд со сведениями о трудовой деятельности.

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