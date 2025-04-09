⏳ 25 апреля 2025 истекает срок сдачи сразу десяти налоговых отчетов

Так, не позже 25 апреля включительно нужно подать отчетность за первый квартал 2025 года:

декларацию по НДС;

декларацию по водному налогу;

декларацию по налогу на прибыль;

декларацию по туристическому налогу (сдается впервые );

декларацию по УСН для предпринимателей;

расчет по страховым взносам (РСВ);

расчет по форме 6-НДФЛ.

А также:

декларацию по налогу на добычу на полезных ископаемых (НДПИ) за март 2025;

уведомления по ЕНП об НДФЛ, удержанном с 1 по 22 апреля 2025 , а так же взносах, уплаченных за март 2025;

декларацию по акцизам — за март 2025 (по табачной, алкогольной и спиртосодержащей продукции, легковым авто), январь 2025 (по бензину и производному сырью) и октябрь 2024 (по средним дистиллятам).

Еще придется сдать в ИФНС персонифицированные сведения о физлицах за март 2025 и ЕФС-1 в Соцфонд со сведениями о трудовой деятельности.

Полный календарь бухгалтера на 2025 год — здесь.