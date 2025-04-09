⏳ 25 апреля 2025 истекает срок сдачи сразу десяти налоговых отчетов

Так, не позже 25 апреля включительно нужно подать отчетность за первый квартал 2025 года:
декларацию по НДС;
декларацию по водному налогу;
декларацию по налогу на прибыль;
декларацию по туристическому налогу (сдается впервые);
декларацию по УСН для предпринимателей;
расчет по страховым взносам (РСВ);
расчет по форме 6-НДФЛ.
А также:
декларацию по налогу на добычу на полезных ископаемых (НДПИ) за март 2025;
уведомления по ЕНП об НДФЛ, удержанном с 1 по 22 апреля 2025 , а так же взносах, уплаченных за март 2025;
декларацию по акцизам — за март 2025 (по табачной, алкогольной и спиртосодержащей продукции, легковым авто), январь 2025 (по бензину и производному сырью) и октябрь 2024 (по средним дистиллятам).
Еще придется сдать в ИФНС персонифицированные сведения о физлицах за март 2025 и ЕФС-1 в Соцфонд со сведениями о трудовой деятельности.
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