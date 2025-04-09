С 2025 года есть особенности камеральной проверки единой упрощенной декларации

Появилось две особенности, которые описаны в новых положениях п. 2 ст. 88 НК:
камеральная проверка проводится за налоговые периоды истекшего календарного года, начиная с 1 февраля следующего календарного года;
в случае реорганизации или ликвидации проверка проводится за истекшие налоговые периоды текущего календарного года со дня, следующего за днем внесения в ЕГРЮЛ записи об этих процессах.
Организацию теперь не ликвидируют ранее окончания камеральной проверки ЕУД.
Имевшие на 01.01.2025 право сдать ЕУД, могут сделать это в прежние сроки. То есть не позднее 20 числа месяца, идущего за истекшими кварталом, полугодием, 9 месяцами, календарным годом.
При этом за периоды, в которых не было объектов налогообложения и движения денег, начиная с 1 квартала 2025 года, ЕУД представлять не надо. Ранее такая обязанность была во всех случаях.
На эти моменты обращает внимание УФНС.
Ранее мы сообщали, что меняют форму единой упрощенной декларации.
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