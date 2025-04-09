Налоговики хотят взыскать больше 5 млрд рублей с табачных компаний

Суд наложил обеспечительные меры на табачные компании из Калининграда: арестовали оборудование и счета бизнеса.

ИФНС № 27 подала иск в суд к нескольким табачным компаниям Калининграда: это ООО «Универсальная сигаретная мануфактура» (УСМ), ООО «Альфа трейд логистика» (АТЛ), «Юнион Тобакко Фэктори» (ЮТФ). Налоговики хотят взыскать 5,62 млрд рублей. Часть этих претензий может быть связана с акцизными платежами.

Суд принял дела к производству и наложил арест на оборудование табачной мануфактуры, на денежные средства и на товарный знак mAgnA, который принадлежит ООО «УСМ». Об этом пишет «Коммерсант».

Кроме того, суд запретил компаниям УСМ и АТЛ открывать новые расчетные счета, заводить депозиты в любых банках, а также вносить изменения в ЕГРЮЛ, совершать сделки по отчуждению и передаче в залог оборудования.

Старший юрист ЮК «Бубликов и партнеры» Андрей Ганзеев объяснил, что такие ограничения окажут разрушительное влияние на работу компаний. Бизнес может направлять средства только на выплату зарплаты, налогов и страховых взносов. По расчетам с контрагентами и другим обязательным платежам может появиться просрочка.

В 2024 году выручка ООО «УСМ» составила 1,8 млрд рублей, что на 33% меньше год к году. Чистый убыток составил 95 млн рублей. 99% долей компании принадлежат принадлежат Kem International Corp, которая зарегистрирована в США.