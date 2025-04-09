Главное по НДС в апреле: как заполнить новую декларацию за 1 квартал и настроить учет в 1С

Самое важное по теме «НДС» в подборке от редакции Клерк.Премиум:
Записи вебинаров
Заполняем декларацию по НДС за 1 квартал в 1С: Предприятие 8.3;
Учет операций с маркетплейсами в 1С: первичные документы, реализация, НДС.
Онлайн-курсы
Разборы
Как изменилась работа на маркетплейсах после введения НДС для упрощенцев. Мини-курс;
Запись конференции
VII Всероссийская бухгалтерская конференция
Горячие обсуждения в Консультациях
Ошибка НДС в прошлом периоде: можно ли внести изменения, чтобы не затронуть старые периоды, не пересдавать отчетности и принять к вычету НДС?
Продажа услуг без НДС плательщиком НДС: может ли плательщик НДС перепродать услугу питания без НДС, если он ее получил без НДС.
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