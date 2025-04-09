Главное по НДС в апреле: как заполнить новую декларацию за 1 квартал и настроить учет в 1С

Ловите новую подборку материалов от редакции Клерк.Премиум по теме НДС. Вы разберетесь, как работать с новыми формами декларации по НДС и счета-фактуры, а также вести учет НДС при УСН в 1С.