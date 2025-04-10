Вручение новому работнику брендированных сувениров пройдет без взносов и НДФЛ

Подарок новому сотруднику от работодателя идет в рамках гражданско-правового договора, предметом которого является переход права собственности на имущество.

Выплаты по таким договорам не облагаются страховыми взносами.

Об этом сообщает Минфин в письме от 28.12.2024 № 03-04-06/133008.

Но для НДФЛ подарок – это облагаемый доход. Однако есть необлагаемый лимит – 4 000 рублей в год.

Таким образом, при передаче новому работнику набора брендированной сувенирной продукции по договору дарения НДФЛ будет облагаться его стоимость, превышающая 4 тыс. рублей.

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