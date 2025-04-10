ЦБ и банки сконцентрировали усилия на борьбе с P2P переводами (от физлица физлицу)

В рамках противодействия отмыванию доходов акцент сделан на расчеты теневого бизнеса с гражданами, в том числе по сделкам с криптовалютами.

Об этом сказано в отчете Центробанка об итогах работы за 2024 год. Вовлечение в такие операции несет для людей риски не только потери сбережений, но и участия в противоправной деятельности.

Для проведения таких переводов используются счета подставных физлиц – дропперов. В 2024 году ЦБ разработал и начал использовать собственную систему мониторинга операций физлиц для быстрого выявления дропперов и оперативно доводил до банков информацию о рисках. Он также давал рекомендации банкам по настройке онлайн-контроля, чтобы предотвращать рискованные операции дропперов на раннем этапе.

Результатом стало снижение во второй половине 2024 среднемесячных объемов таких операций втрое.

Также заявлено, что взаимодействие ЦБ с банками и иностранными регуляторами позволило свести к минимуму замаскированные под легальную деятельность теневые расчеты онлайн-казино и криптообменников.