Сфера услуг впервые вышла на третье место по объему DDoS-атак

По итогам первого квартала 2025 года сфера услуг впервые вошла в тройку отраслей, наиболее подверженных DDoS-атакам, обойдя финансы и ТЭК.

При этом в течение всего 2024 года сфера услуг не поднималась выше 5-го места по числу DDoS-атак, а по итогам 2023-го не входила и в пятерку лидеров. Всего же с января по март специалисты зафиксировали свыше 27,9 тысяч DDoS-атак на ресурсы заказчиков.

Об этом сообщает RED Security, пресс-релиз есть у «Клерка».

В 2024 году объем DDoS-атак на ресурсы организаций сферы услуг демонстрировал устойчивый ежеквартальный рост в среднем на 35%. Но в первом квартале 2025 вредоносная активность резко возросла, показав прирост на 80% по сравнению с предыдущим кварталом.

Наиболее атакуемый — сегмент развлечений. На сайты кинокомпаний и кинотеатров, парков развлечений, музыкальных и других культурно-развлекательных сервисов пришлось почти три четверти об общего объема DDoS-атак. 9% атак были направлены на сервисы аренды недвижимости, 6,7% – на ресурсы аналитических услуг, 3,7% – на туристический сегмент.

«Рост интереса злоумышленников к ресурсам организаций сферы услуг объясняется несколькими факторами. Во-первых, в эпоху цифровой реальности это одно из наиболее востребованных населением направлений в онлайне, следовательно, прерывание работы таких ресурсов всегда будет заметным. Во-вторых, с точки зрения массовых атак, к которым относится DDoS, хакеры переключаются на менее охваченные защитой сегменты бизнеса. Все-таки организации финансового сектора, ИТ и телеком индустрии, промышленные предприятия, ТЭК и ряда других отраслей уже многие годы испытывают на себе бремя интенсивных кибератак и активно реализуют защиту от базовых угроз. Поэтому атакующие ищут для себя возможности в новых направлениях», – отметил руководитель центра сервисов кибербезопасности RED Security Андрей Дугин.

Чаще всего в первом квартале 2025 злоумышленники атаковали с помощью DDoS сайты столичных компаний, оказывающих услуги населению. В регионах от DDoS-атак чаще страдали ресурсы сервисных организаций в Приволжском, Уральском и Южном федеральном округах. ОБ этом мы сообщали здесь.