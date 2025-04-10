Ж/д перевозка импортного товара от границы вглубь России облагается НДС по ставке 0%

По перевозке товаров ж/д транспортом от места прибытия на территорию РФ (от порта или пограничных станций, расположенных на территории РФ) до станции назначения на территории России применяется ставка НДС 0%.

Об этом сообщает Минфин в письме от 26.02.2025 № 03-07-08/18384.

С 1 июля 2024 года правила применения НДС 0% по перевозкам импортного товара поменялись, но перевозок по ж/д от пограничной станции эти изменения не касаются. По ним по-прежнему ставка 0%. Ее надо подтверждать документами — контракт и транспортные документы.

Ранее Минфин в письме от 27.09.2024 № 03-07-08/93489 пояснял: если ж/д перевозка идет от станций отправления, не являющихся портами или пограничными станциями, расположенными на территории РФ, то ставку НДС 0% применять нельзя.