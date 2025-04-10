С начала апреля 2025 года Роскомнадзор заблокировал почти 16 млн сим-карт

РКН заблокировал 15,8 млн телефонных номеров. В этой цифре и те сим-карты, от которых абоненты решили отказаться на Госуслугах.

С 1 по 6 апреля 2025 года система контроля состояния идентификационных модулей, созданная Роскомнадзором, заблокировала 15,8 млн сим-карт. В статистику также вошли блокировки телефонных номеров, от которых абоненты решили отказаться на портале Госуслуги.

«Обращаем внимание, что эта цифра включает в себя общую статистику по заблокированным sim-картам, а не только информацию по sim-картам, заблокированным через Госуслуги», — сказали в пресс-службе РКН.

С 1 апреля 2025 года на Госуслугах начала работать система, которая позволяет увидеть все зарегистрированные на пользователя сим-карты. Там же можно отказаться от номеров, которые больше не нужны и закрыть договор с оператором связи.

Согласно Федеральному закону от 08.08.2024 № 303-ФЗ, с 1 апреля 2025 года физлица не могут иметь больше 20 сим-карт, причем как купленных самостоятельно, так и корпоративных. Например, это номера, которые передали сотрудникам работодатели.