Счетная палата начинает проверку взыскания алиментов

В 2025 году по поручению Совета Федерации Счетная палата проведет анализ деятельности Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в части принудительного взыскания алиментов.

Об этом сообщила аудитор Счетной палаты (СП) Светлана Орлова, пресс-релиз есть у «Клерка».

По итогам 2024 года на принудительном исполнении в ФССП находилось 1,5 млн исполнительных производств по алиментам. Сумма задолженности по ним — 277 млрд рублей.

«Учитывая актуальность этой проблемы, Счетная палата в апреле 2025 года по предложению Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам начнет проверку принудительного взыскания алиментов и задолженности по алиментным обязательствам», — заявила Светлана Орлова.

Также она обратила внимание на высокую нагрузку судебных приставов: в 2024 году количество всех исполнительных документов, поступивших в ФССП, выросло до 126 млн единиц. Это требует дальнейшей цифровизации исполнительного производства, повышения электронного взаимодействия с судами, применения искусственного интеллекта и создания реестровых моделей.

Второе место по числу исполнительных документов занимают производства по кредитным долгам физлиц, что говорит о высокой закредитованности населения. В 2024 году количество таких производств выросло до 29 млн, а сумма долгов — до 3,3 млрд рублей.