Верховный суд напомнил, что во время моратория на банкротство нельзя начислять пени

Продавцу электронных сигарет начислили НДС, акцизы и пени на 7 млн рублей, но суды не учли, что в тот период действовал мораторий на начисление пеней.

В 2021 году предприниматель ввез в ЕАЭС одноразовые электронные сигареты, но не уплатил акциз на жидкость, которая находится внутри устройств и содержит никотин. ФНС сочла это нарушением и потребовала уплатить НДС, акциз и пени. Общая сумма составила 7 млн рублей.

Предприниматель уплатил акциз за электронные сигареты, но таможня доначислила еще акциз на жидкость для них.

Это решение удалось оспорить в суде первой и апелляционной инстанции, где пришли к выводу, что акциз на никотинсодержащую жидкость начислили некорректно, поскольку одноразовая электронная сигарета — это конструкция, которую нельзя разобрать и перезаправить.

«Электронная система доставки никотина, понятие которой охватывает все ее конструктивные элементы, в том числе содержащуюся в ней жидкость, а доначисление таможенным органом акциза на саму жидкость является незаконным и необоснованным», — сказано в решении суда.

Несмотря на это, суд округа решил принять сторону ФНС, заявив, что конструктивные особенности устройств по доставке никотина не должны влиять на уплату акциза.

Дело дошло до Верховного суда, который обратил внимание на то, что суды не приняли во внимание, что с 1 апреля 2022 года в течение шести месяцев действовал мораторий на банкротство. Это значит, что пени начислять не могут. Дело направили на новое рассмотрение.