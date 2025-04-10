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Наличные деньги

Банки ограничат выдачу наличных на 48 часов при подозрении на мошенничество

Чтобы защитить деньги от мошенников, банки будут блокировать подозрительные запросы на снятие наличных через банкоматы.

С 1 сентября 2025 года банки смогут ограничивать снятие наличных в банкоматах при подозрении на действия мошенников. В течение 48 часов клиент не сможет снять сумму свыше 50 тыс. рублей. Сотрудники банка немедленно сообщат о причинах ограничений. Об этом сказано в Федеральном законе от 01.04.2025 № 41-ФЗ.

Центробанк на своем сайте будет публиковать признаки подозрительных операций, по которым можно понять, что клиент находится под влиянием мошенников. Например, это могут быть попытки снять крупную сумму в банкомате в ночное время или в другом городе.

«Если человек не согласен с решением о блокировке его операций по закону 161-ФЗ, он обращается сначала в свой банк с требованием разблокировать, а если это по каким-то причинам не помогает, то уже к нам по специальной процедуре. В сжатые сроки мы его разблокируем, если он действительно добросовестный клиент», — сказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

Кроме того, закон ограничит выдачу наличных в банкомате. Будет можно снять не больше 100 тыс. рублей в месяц, если банк получил от ЦБ информацию о подозрительном переводе. Таким способом регулятор хочет пресечь деятельность дропперов, которые помогают обналичить украденные деньги.

Борис Мальцев

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