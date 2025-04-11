Районные коэффициенты сотрудников-нерезидентов облагаются НДФЛ по ставке 30%

Для районных коэффициентов действует отдельная шкала НДФЛ со ставками 13% и 15%. Но эти ставки – только для налоговых резидентов РФ.

Разъяснение дает Минфин в письме от 03.02.2025 № 03-04-06/9165.

В отношении доходов физлиц, не признаваемых налоговыми резидентами РФ, полученных от источников в РФ, применяется налоговая ставка 30%.

Таким образом, организация с Крайнего Севера начисляет НДФЛ с зарплаты сотрудников:

резидентов РФ – отдельно зарплата по ставкам 13%, 15%, 18%, 20%, 22%, отдельно РК по ставкам 13% и 15%;

нерезидентов РФ – и зарплата, и РК по ставке 30%.

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