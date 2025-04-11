Районные коэффициенты сотрудников-нерезидентов облагаются НДФЛ по ставке 30%

Разъяснение дает Минфин в письме от 03.02.2025 № 03-04-06/9165.
В отношении доходов физлиц, не признаваемых налоговыми резидентами РФ, полученных от источников в РФ, применяется налоговая ставка 30%.
Таким образом, организация с Крайнего Севера начисляет НДФЛ с зарплаты сотрудников:
резидентов РФ – отдельно зарплата по ставкам 13%, 15%, 18%, 20%, 22%, отдельно РК по ставкам 13% и 15%;
нерезидентов РФ – и зарплата, и РК по ставке 30%.
Подробнее о том, как работать с новыми ставками по НДФЛ, рассчитывать зарплату и страховые взносы в 2025 году, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Мы обновили программу и добавили туда информацию по детским выплатам, вычетам по НДФЛ и налоговому кешбэку. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Старт потока уже 15 апреля! Скорее записывайтесь.
Начать дискуссию