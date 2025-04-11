Торговые сети могут обязать выставлять на полки не меньше 10% региональных товаров

Депутаты фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» собираются внести в Госдуму законопроект о поддержке местных производителей. Согласно документу, торговые сети будут должны включать в ассортимент не менее 10% региональных товаров.

Авторы проекта считают, что это повысит доступность местной продукции, а также снизит транспортные издержки. Об этом пишут «Известия».

Сейчас крупные торговые сети закупаются у тех производителей, с которыми им выгоднее сотрудничать. Федеральным сетям свойственна высокая степень централизации закупок, поэтому продукция местных производителей не может попасть на их полки.

«Законопроект как раз направлен на снижение розничных цен, повышение доступности товаров местного производства, поддержку региональных производителей, которые выполняют в регионах важную социальную функцию — создают рабочие места», — сказал депутат Сергей Миронов.

В 2024 году в Госдуму уже вносили законопроект, по которому доля региональных товаров в сетевых магазинах составляла бы 25%. Эту инициативу отклонили.