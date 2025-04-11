Участники налогового мониторинга жалуются на выездные проверки

Совет производителей энергии опасается, что под видом проверки налоговиков, которые ведут налоговый мониторинг, у компаний начнут проверять те периоды, которые в него не попали.

Представители энергетических компаний просят главу ФНС Даниила Егорова оценить целесообразность выездных проверок у тех, кто участвует в налоговом мониторинге.

Директор Совета производителей энергии Дмитрий Вологжанин рассказал, что проверки начали проходить «в порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего налоговый мониторинг». Закон разрешает с такой целью проверять участников мониторинга, однако бизнес переживает, что фактически ВНП могут быть направлены на доначисление налогов по периодам, которые закрыты для налогового мониторинга. Об этом пишут «Ведомости».

Дмитрий Вологжанин добавил, что Центральный аппарат ФНС сейчас массово инициирует подобные проверки. Также он предполагает, что выездная проверка будет проходить не по спорному эпизоду, а по всем налогам и сборам.

Согласно п. 5.1 ст. 89 НК, выездные налоговые проверки не проводятся за период, в котором компании подключились к налоговому мониторингу. Однако есть следующие исключения: