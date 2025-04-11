Если авансовый платеж по УСН не меняется в течение года, достаточно одного уведомления

За первый квартал 2025 года уведомление на аванс по налогу на упрощенной системе налогообложения нужно подать не позже 25 апреля 2025 года включительно.

В уведомлении за 1 квартал 2025 код отчетного периода – 34/01, отчетный год — 2025 (форма КНД 1110355, утв. приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@).

Срок сдачи за 2 квартал — не позднее 25 июля (код отчетного периода 34/02), за 3 квартал – не позднее 25 октября (код периода 34/03). За 4 квартал представлять уведомление не нужно, так как подается декларация УСН.

Уплата авансов по УСН за первые три квартала года не сопровождается сдачей деклараций УСН, поэтому без подачи уведомлений суммы авансов при наступлении срока их уплаты по НК не смогут быть распределены в соответствующие бюджеты, а поступят на ЕНС организации/ИП, что может привести к начислению пеней.

Налоговики уточнили: если авансовый платеж не меняется в течение года, можно оформить одно уведомление на несколько периодов.

Суммы в уведомлении приводят за каждый конкретный период, а не нарастающим итогом.

Пример Если за 1 квартал 2025 исчислена сумма налога по УСН 1 000 руб., за полугодие – 3 000 руб., то в уведомлении за 2 квартал необходимо указать налог 2 000 рублей.

Если налога к уплате нет, в том числе за счет уменьшения на страховые взносы, уведомление не подают.

Если по итогам квартала авансовый платеж по УСН меньше, чем в предшествующих отчетных периодах, его нужно показать в уведомлении в строке 4 с минусом (письмо ФНС от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@). В то же время сумма к уменьшению не должна превышать ранее исчисленные в предшествующих отчетных периодах суммы авансов по УСН к уплате.