Использование российских онлайн-кошельков и приложений банков может стать менее удобным из-за дополнительных проверок

Это направлено на повышение прозрачности налоговых данных и усиление контроля за доходами граждан. Особенно тех, кто работает через онлайн-банкинг за пределами России.

Суть нововведения в том, что система будет автоматически определять, является ли человек налоговым резидентом России, основываясь на данных о его местоположении, транзакциях и других параметрах. Это напрямую затронет финтех-сектор, поскольку компании, предоставляющие услуги онлайн-банкинга, платежных сервисов и электронных кошельков, будут обязаны проверять статус своих клиентов.

Особенно актуально это для тех, кто работает удаленно из-за границы, но продолжает использовать российские финансовые инструменты. Такие изменения потребуют от бизнеса не только технической перестройки, но и пересмотра политики взаимодействия с пользователями.

Роман Тихонов, эксперт финтех-компании Paygine подчеркивает, что для финтех-компаний, которые обеспечивают цифровые платежи и онлайн-кошельки, это означает необходимость адаптации к новым требованиям, что может изменить их операционные процессы и подход к клиентам. Пресс-релиз есть у «Клерка».

«Автоматическое определение налогового резидентства добавляет финтех-компаниям новую зону ответственности. Это не просто вопрос соответствия требованиям, но и необходимость обеспечить бесшовный клиентский опыт в условиях ужесточения контроля», — говорит Роман Тихонов, директор по продуктам финтех-компании Paygine.

По его словам, для платежных сервисов и онлайн-кошельков это может означать внедрение новых алгоритмов проверки данных, что повысит операционные расходы, но одновременно даст возможность лучше сегментировать аудиторию.

Онлайн-банки и платежные платформы должны будут отслеживать, где физически находится клиент, и сопоставлять эту информацию с его транзакциями. Это усложнит работу с пользователями, которые часто пересекают границы или используют VPN для маскировки местоположения.

Для тех, кто работает за границей, использование российских онлайн-кошельков или банковских приложений может стать менее удобным из-за дополнительных проверок. Это может подтолкнуть часть пользователей к переходу на зарубежные платформы, что создаст давление на отечественный финтех.

Бизнесу стоит уже сейчас готовиться к изменениям: тестировать системы идентификации, выстраивать коммуникацию с клиентами и анализировать, как новые правила скажутся на их операциях. Те, кто сделает это проактивно, смогут не только избежать штрафов, но и использовать ситуацию для укрепления своих позиций.

Кроме того, внедрение автоматического определения налогового резидентства может стимулировать развитие новых технологий в финтехе.