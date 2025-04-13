💲 Названы суммы, сколько стоят корпоративные лидерские программы

Лидерские программы охватывают сотрудников всех уровней – от низшего звена до топ-менеджеров. Согласно опросу, затраты на такие программы составляют:
56,3% ответили — до 100 тысяч рублей;
29,5% – от 100 до 300 тысяч;
7,4% – от 300 до 500 тысяч;
4,7% – от 500 тысяч до 1 млн;
3% – более 1 млн рублей.
Это данные большого исследования марта 2025 года компании «Культура Счастья». В опросе приняли участие 1 000 человек – CEO, HRD и HR-специалисты. Его результаты есть у «Клерка».
87,5% опрошенных довольны содержанием лидерских программ.
Когда на рабочую почту приходит сообщение от HR или руководителя с предложением поучаствовать в лидерской программе, сотрудники испытывают разные эмоции – от радости, до недовольства. Из негативных моментов:
11% считают, что лидерская программа – это просто очередная новация «эйчаров»;
11% убеждены, что участие в лидерской программе означает лишь дополнительную нагрузку в будущем;
3% будут сознательно уклоняться от участи, так как это будет отвлекать от работы;
менее 1% сказали, что предложение поучаствовать вызовет у них отторжение, так как реализация задач компании противоречит их ценностям.
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