💲 Названы суммы, сколько стоят корпоративные лидерские программы

Многие компании развивают у себя лидерские программы.

Лидерские программы охватывают сотрудников всех уровней – от низшего звена до топ-менеджеров. Согласно опросу, затраты на такие программы составляют:

56,3% ответили — до 100 тысяч рублей;

29,5% – от 100 до 300 тысяч;

7,4% – от 300 до 500 тысяч;

4,7% – от 500 тысяч до 1 млн;

3% – более 1 млн рублей.

Это данные большого исследования марта 2025 года компании «Культура Счастья». В опросе приняли участие 1 000 человек – CEO, HRD и HR-специалисты. Его результаты есть у «Клерка».

87,5% опрошенных довольны содержанием лидерских программ.

Когда на рабочую почту приходит сообщение от HR или руководителя с предложением поучаствовать в лидерской программе, сотрудники испытывают разные эмоции – от радости, до недовольства. Из негативных моментов: