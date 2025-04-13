Оформить страницу магазина на Озоне теперь можно как сайт

Теперь продавец может сам определить, как будет выглядеть страница его магазина. Это повысит шансы удержать на ней покупателей и увеличить продажи за счет выделения ключевых продуктов, навигации по ассортименту и вашего фирменного стиля, утверждает маркетплейс.

Для витрины можно выбирать готовые шаблоны или собрать с нуля, используя:

баннеры разных форматов — чтобы выделить спецпредложения или повысить узнаваемость бренда;

плитки категорий, подборок или отдельных товаров — для навигации;

отзывы покупателей о ваших товарах — чтобы повысить доверие клиентов;

полку с подборками, например к празднику или для новой коллекции.

Ozon обещает, что будет автоматически показывать на витрине акции продавца.

Чтобы создать витрину магазина, нужно перейти в раздел «Товары» — «Витрины» — «Оформление магазина».