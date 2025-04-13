Оформить страницу магазина на Озоне теперь можно как сайт

Теперь продавец может сам определить, как будет выглядеть страница его магазина. Это повысит шансы удержать на ней покупателей и увеличить продажи за счет выделения ключевых продуктов, навигации по ассортименту и вашего фирменного стиля, утверждает маркетплейс.
Для витрины можно выбирать готовые шаблоны или собрать с нуля, используя:
баннеры разных форматов — чтобы выделить спецпредложения или повысить узнаваемость бренда;
плитки категорий, подборок или отдельных товаров — для навигации;
отзывы покупателей о ваших товарах — чтобы повысить доверие клиентов;
полку с подборками, например к празднику или для новой коллекции.
Ozon обещает, что будет автоматически показывать на витрине акции продавца.
Чтобы создать витрину магазина, нужно перейти в раздел «Товары» — «Витрины» — «Оформление магазина».
Начать дискуссию