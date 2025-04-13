В обрабатывающей промышленности зарплаты выросли на 24,1%

В 2024 году в обрабатывающих производствах работники стали получать на 24,1% больше, чем в 2023-м. При этом в России в целом зарплаты выросли на 17,7%.

Регионы-лидеры роста — Республика Марий Эл (+31,2%), Тульская (+30,7%), Оренбургская (+30,4%), Ульяновская (+30,1%) и Челябинская (+30,0%) области.

Среди отраслей лидеры — производство автотранспортных средств (+31,5%), неметаллической минеральной продукции (+27,8%) и пищевых продуктов (+26,2%), обработка древесины и производство изделий из дерева (+25,9%), производство готовых металлизделий (25,5%).

В 2024 году средняя зарплата работников в обрабатывающей сфере составила 89,6 тыс. рублей в месяц.

По абсолютному уровню зарплат лидируют производство нефтепродуктов (115,6 тыс. рублей), компьютеров, электронных и оптических изделий (109,1 тыс.), лекарств и медицинских материалов (106,9 тыс.), ремонт и монтаж машин и оборудования (103,1 тыс.).

Топ-5 субъектов РФ по этому показателю: Москва (154,6 тыс. рублей), Чукотский автономный округ (149,8 тыс.), Мурманская область (134,7 тыс.), Камчатский край (134,5 тыс.) и Магаданская область (128,7 тыс.).

62% работников обрабатывающей промышленности — мужчины. Средний возраст — 43,9 года. Наибольшие зарплаты в 2024 году получали сотрудники 35-44 лет (96,3 тыс. рублей, +24,7% за год) и 25-34 лет (92,6 тыс. рублей, +25,5%).

Зарплатные предложения в производстве и промышленности в 2024 году выросли на 18%. Средняя зарплата в таких вакансиях — 82,8 тыс. рублей в месяц.

Самые высокооплачиваемые специалисты в отрасли — бурильщики (среднее зарплатное предложение — 193 тыс.), токари (174 тыс.), наладчики станков с ЧПУ и шлифовщики (по 164 тыс.), инженеры по сварке (125 тыс.).

При этом зарплатные ожидания в производстве и промышленности за 2024 год увеличились на 26%: с 132 тыс. до 166 тыс. рублей в месяц.

Это результаты исследования СберАналитики и «Работа.ру».