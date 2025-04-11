Верховный суд + ФНС: при ставке земельного налога 1,5% на участки ИЖС повышающий коэффициент все равно будет

Такой коэффициент к сумме земельного налога действует для незастроенных земельных участков и является «обеспечительной мерой экономического характера». Она стимулирует своевременное завершение строительства жилых объектов и их введение в эксплуатацию с одновременной госрегистрацией прав.

Так, повышающий коэффициент 2 применяется в течение трех лет с даты госрегистрации прав на участки и до госрегистрации прав на построенный жилой дом или на любое помещение в нем. При этом участки:

для ИЖС, не используемые в предпринимательстве — облагаются по льготной ставке до 0,3%;

принадлежащие коммерческим фирмам – по ставке до 1,5%.

Верховный Суд РФ указал, что применение повышающего коэффициента обусловлено видом разрешенного использования участка для ИЖС.

И в случае налогообложения по ставке для «прочих земель» в 1,5% такой коэффициент все равно применяют, так как разрешенное использование не меняется: было ИЖС и осталось ИЖС.

Эти разъяснения даны в письме ФНС от 07.04.2025 № БС-4-21/3637@. Они основаны на определении Апелляционной коллегии Верховного Суда по делу № АПЛ25-28.