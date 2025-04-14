Новые правила 2025 года для матвыгоды по займам применяются и к старым договорам

При этом наличие трудовых отношений между заемщиком и кредитором, а также наличие взаимозависимости между кредитором и работодателем заемщика необходимо определять на момент получения займа или на момент внесения изменений в договор займа.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 20.01.2025 № 03-04-06/4074.
Норма НК об НДФЛ с матвыгоды, если заем получен от взаимозависимого с работодателем лица, заработала с 01.01.2025.
Она действует для доходов, полученных с 2025 года и неважно, когда был заключен договор займа.
Пример
Бухгалтер ООО «Ромашка» Петрова в 2024 году получила заем под 2% в ООО «Василек».
«Ромашка» и «Василек» – взаимозависимые организации.
Весь 2024 год «Василек» не исчислял НДФЛ с заемщицы. Но с 2025 года у Петровой будет доход, облагаемый НДФЛ. Появится матвыгода от экономии на процентах.
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