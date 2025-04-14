Новые правила 2025 года для матвыгоды по займам применяются и к старым договорам

Теперь экономия на процентах по займу облагается НДФЛ не только, если заем – от работодателя, но и если заем получен от лица, взаимозависимого с работодателем.

При этом наличие трудовых отношений между заемщиком и кредитором, а также наличие взаимозависимости между кредитором и работодателем заемщика необходимо определять на момент получения займа или на момент внесения изменений в договор займа.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 20.01.2025 № 03-04-06/4074.

Норма НК об НДФЛ с матвыгоды, если заем получен от взаимозависимого с работодателем лица, заработала с 01.01.2025.

Она действует для доходов, полученных с 2025 года и неважно, когда был заключен договор займа.

Пример

Бухгалтер ООО «Ромашка» Петрова в 2024 году получила заем под 2% в ООО «Василек».

«Ромашка» и «Василек» – взаимозависимые организации.

Весь 2024 год «Василек» не исчислял НДФЛ с заемщицы. Но с 2025 года у Петровой будет доход, облагаемый НДФЛ. Появится матвыгода от экономии на процентах.