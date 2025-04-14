Иностранцам из реестра контролируемых лиц хотят запретить регистрацию в качестве самозанятых

Сейчас иностранца и лицам без гражданства, которые попали в реестр контролируемых лиц, запрещено открывать ИП. Такие же ограничения в Госдуме хотят распространить и на самозанятых.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который запретит иностранцам или лицам без гражданства из реестра контролируемых лиц регистрироваться в качестве самозанятого и платить налог на профессиональный доход.

5 февраля 2025 года начал действовать Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 260-ФЗ. Он запрещает лицам без гражданства и иностранцам, которых включили в реестр контролируемых лиц, быть индивидуальными предпринимателями. Однако такой запрет не распространяется на специальный налоговый режим для самозанятых. Это депутаты хотят изменить.

«Реализация законопроекта позволит устранить правовые пробелы, усилит контроль за миграционными и финансовыми потоками со стороны государства, а также защитит интересы граждан Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке.

По данным авторов законопроекта, на начало марта 2025 года в России зарегистрировано почти 13 млн самозанятых, в том числе и несколько тысяч иностранцев, который работают водителями и курьерами.

Если проект примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.