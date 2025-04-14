Торговые сети просят распространить агентскую схему работы со своими маркетплейсами

Ретейлеры X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток») и «Тандер» («Магнит») предложили Минпромторгу снять ограничения на применение агентской схемы при продаже продуктов через аффилированные маркетплейсы.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко дал министерству поручение рассмотреть идею торговых сетей. Об этом пишут «Ведомости».
Минпромторгу предстоит работать над изменениями в закон о торговле. Сейчас он запрещает торговым сетям принимать для продажи продовольственные товары по агентским договорам, договорам комиссии или поручения. Ретейлеры обязаны сначала выкупить все у поставщиков, а потом уже заниматься продажей.
На маркетплейсы такое требование не действует, но если электронная площадка входит в одну группу с торговой сетью, то им автоматически нельзя работать по агентским договорам. Именно это планируют изменить, чтобы сфера e-commerce продолжила развиваться.
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