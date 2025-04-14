Торговые сети просят распространить агентскую схему работы со своими маркетплейсами

Чтобы цифровая торговля продолжала развиваться, Минпромторг проработает изменения в закон о торговле. Ретейлеры могут получить право не оплачивать товары поставщиков до тех пока, пока они не будут проданы через их маркетплейсы.

Ретейлеры X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток») и «Тандер» («Магнит») предложили Минпромторгу снять ограничения на применение агентской схемы при продаже продуктов через аффилированные маркетплейсы.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко дал министерству поручение рассмотреть идею торговых сетей. Об этом пишут «Ведомости».

Минпромторгу предстоит работать над изменениями в закон о торговле. Сейчас он запрещает торговым сетям принимать для продажи продовольственные товары по агентским договорам, договорам комиссии или поручения. Ретейлеры обязаны сначала выкупить все у поставщиков, а потом уже заниматься продажей.

На маркетплейсы такое требование не действует, но если электронная площадка входит в одну группу с торговой сетью, то им автоматически нельзя работать по агентским договорам. Именно это планируют изменить, чтобы сфера e-commerce продолжила развиваться.