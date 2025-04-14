⚡️ Итоги дня: для авиакомпаний могут сделать рейтинг недобросовестности, женщинам хотят сократить рабочий день, а Трамп открыл памятник самому себе

Женщинам предложили сократить рабочий день на час, чтобы они больше рожали и проводили время с семьей. С такой инициативой выступили в Госдуме.

В Роспотребнадзоре предложили создать рейтинг недобросовестности авиакомпаний. Рейтинг будет определяться как отношение доли авиакомпании в общей массе перевозок к ее доле в списке выданных за год предупреждений за разного рода правонарушения.

«Соллерс» планирует запустить внедорожник под своим брендом. Проект разработки находится на финальной стадии, запуск производства и вывод продукта на рынок планируется в конце 2025 — начале 2026 года.

В Общественной палате предложили установить питьевые фонтаны во всех аэропортах страны. Может появиться минимум четыре питьевых фонтанчика — два на вылете и два на прилете.

Авиабилеты взлетят в цене сразу на 10–15% уже этим летом. Это связано с дефицитом самолетов и разгоном инфляции. На некоторых направлениях в период отпусков может возникнуть дефицит, что сделает стоимость билетов еще выше.

На YouTube появится новая функция: пользователи смогут установить дневной лимит на просмотр коротких видеороликов — шортсов. После достижения лимита автовоспроизведение будет остановлено.

Сотрудники и владельцы ПВЗ столкнулись с новым видом мошенничества, когда под видом официальных приложений Ozon рассылают файлы с расширением.apk с просьбой установить их. Это может привести к утечке персональных данных и потере денег.