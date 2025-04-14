⚡️ Итоги дня: для авиакомпаний могут сделать рейтинг недобросовестности, женщинам хотят сократить рабочий день, а Трамп открыл памятник самому себе

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Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии2
Служебный роман что ли вспомнили?
— Ты знаешь, я понял, из-за чего мы с тобой разошлись: нам нужен ребёнок!
— Ты хочешь, чтоб у нас был ребёнок?
— Да! И как можно скорее!
— Но я не могу сейчас. До конца работы ещё два часа и Калугина тут… Я не могу уйти!
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ну, теперь будут на час уходить (предположим что уже разрешили и узаконили) - и кааааак попрут, как попрут .... только вытаскивать успевай!
и тут же рядом
)))))))))))))))))))))