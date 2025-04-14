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⚡️ Итоги дня: для авиакомпаний могут сделать рейтинг недобросовестности, женщинам хотят сократить рабочий день, а Трамп открыл памятник самому себе

Подготовили обзор главных событий дня — 14 апреля 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • В Роспотребнадзоре предложили создать рейтинг недобросовестности авиакомпаний. Рейтинг будет определяться как отношение доли авиакомпании в общей массе перевозок к ее доле в списке выданных за год предупреждений за разного рода правонарушения.

  • Женщинам предложили сократить рабочий день на час, чтобы они больше рожали и проводили время с семьей. С такой инициативой выступили в Госдуме.

  • Трамп открыл памятник самому себе в своем гольф-клубе. Статуя, получила название «Монумент непокорности».

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  • «Соллерс» планирует запустить внедорожник под своим брендом. Проект разработки находится на финальной стадии, запуск производства и вывод продукта на рынок планируется в конце 2025 — начале 2026 года.

  • В Общественной палате предложили установить питьевые фонтаны во всех аэропортах страны. Может появиться минимум четыре питьевых фонтанчика — два на вылете и два на прилете.

  • Авиабилеты взлетят в цене сразу на 10–15% уже этим летом. Это связано с дефицитом самолетов и разгоном инфляции. На некоторых направлениях в период отпусков может возникнуть дефицит, что сделает стоимость билетов еще выше.

  • На YouTube появится новая функция: пользователи смогут установить дневной лимит на просмотр коротких видеороликов — шортсов. После достижения лимита автовоспроизведение будет остановлено.

  • Сотрудники и владельцы ПВЗ столкнулись с новым видом мошенничества, когда под видом официальных приложений Ozon рассылают файлы с расширением.apk с просьбой установить их. Это может привести к утечке персональных данных и потере денег.

  • Wildberries обновит систему рейтинга, теперь в нем перестанут учитываться нерелевантные отзывы, а также первоначальные версии дополненных пользователем отзывов. Если покупатель поставит товару оценку, сопроводив ее отзывом, содержащим только не относящийся к товару текст (к примеру, «долгая доставка» или «большая очередь в ПВЗ»), такая оценка не будет учитываться при формировании рейтинга. 

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Комментарии

2
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Женщинам предложили сократить рабочий день на час, чтобы они больше рожали и проводили время с семьей. С такой инициативой выступили в Госдуме.

    Служебный роман что ли вспомнили?

    — Ты знаешь, я понял, из-за чего мы с тобой разошлись: нам нужен ребёнок!

    — Ты хочешь, чтоб у нас был ребёнок?

    — Да! И как можно скорее!

    — Но я не могу сейчас. До конца работы ещё два часа и Калугина тут… Я не могу уйти!

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    ну, теперь будут на час уходить (предположим что уже разрешили и узаконили) - и кааааак попрут, как попрут .... только вытаскивать успевай!

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    В Общественной палате предложили установить питьевые фонтаны во всех аэропортах страны.

    и тут же рядом

    Авиабилеты взлетят в цене сразу на 10–15% уже этим летом.

    )))))))))))))))))))))