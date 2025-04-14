Кабмин утвердил правила предоставления субсидий на открытие модульных отелей

До 2027 года государство потратит 15 млрд рублей на субсидии предпринимателям, которые запустят модульные гостиницы.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 9 апреля 2025 года № 473 о правилах предоставления субсидий на создание модульных гостиниц в 2025-2027 годах.

Поддержку предпринимателям предоставят по федеральному проекту «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения». На эти цели из федерального бюджета выделят 15 млрд рублей.

Деньги направят на финансовое обеспечение или возмещение затрат на покупку и монтаж модульных отелей. Причем на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и в Арктике разрешат открыть модульную гостиницу незаводского производства. Это связано с тем, что на территории нет центров производства подобных конструкций, а доставка обойдется слишком дорого.

«Итоги конкурсного отбора инвестиционных проектов будут определены решением специальной комиссии, состав и положение о которой утверждает Минэкономразвития», — сказано на сайте кабмина.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» будет действовать в течение шести лет с 2025 года. До 2030 года государство собирается потратить на него 308 млрд рублей, из которых 33,5 млрд выделят уже в этом году.