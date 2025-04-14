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Импорт

Производители мебели хотят заградительных пошлин для иностранных компаний

Чтобы импортная мебель не угрожала отечественным товарам, производители просят Минпромторг ввести заградительные пошлины.

Отечественные производители мебели заметили, что поставки из-за рубежа начали восстанавливаться. Чтобы защитить внутренний рынок, Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) просит Минпромторг установить заградительные пошлины на продукцию из недружественных стран.

В министерстве рассказали, что согласны рассмотреть эту идею вместе с Федеральной таможенной службой (ФТС), пишет «Коммерсант».

За 2023 год продажи импортной мебели упали на 30,4%, до 128 млрд рублей. Для сравнения в 2021 году они составили 184 млрд рублей. Президент АМДПР Александр Шестаков уточнил, что в 2024 году фактический объем продаж мебели из недружественных стран превысил 30 млрд рублей. Также он не исключает, что по итогам 2025 года продажи такой мебели вырастут до 40 млрд рублей, а это создаст угрозу внутреннему производству.

СЕО divan.ru Антон Макаров считает, что заградительные пошлины не нужны, иначе у отечественных производителей не будет стимула развиваться под влиянием конкуренции.

В 2024 году в России выпустили 75,8 млн единиц мебели на сумму 522 млрд рублей.

Комментарии

1
  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    Чтобы импортная мебель не угрожала отечественным товарам

    Страшно представить, но и интересно посмотреть. Мебель угрожает товарам.