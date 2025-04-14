Доля МСП в экономике регионов достигла максимума с 2019 года

Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте составила 23,9%. Это больше 37,6 трлн рублей.

В 2023 году валовая добавленная стоимость, которую создали представители малого и среднего бизнеса, превысила 37,6 трлн рублей. Доля МСП в валовом региональном продукте — 23,9%. Это максимальное значение с 2019 года.

На такой результат повлияла политика кабмина по снижению административной нагрузки, предоставлению льготного финансирования, расширения доступа к рынкам сбыта, а также по масштабированию инфраструктуры МСП. Об этом сказано на сайте Минэкономразвития.

«Цифры подтверждают, что МСП является ключевым драйвером экономического роста и создания рабочих мест в регионах. Важно, чтобы региональные власти и в дальнейшем были заинтересованы в поддержке и стимулировании роста МСП, создавая условия для их развития», — заявил министр экономического развития Максим Решетников.

По доле малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте лидируют: Калмыкия (43,6%), Новосибирская область (38,5%), Кабардино-Балкарская Республика (38,1%), Ивановская область (37,6%) и Калининградская область (37,3%).

Самый большой вклад в формирование регионального продукта внесли предприниматели из Северо-Кавказского федерального округа (30,5%), Южного федерального округа (28,8%), Центрального федерального округа (27,8%) и Приволжского федерального округа (25,6%).

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