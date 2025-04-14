Пользователей СБП предупредили о возможных проблемах с переводами

В НСПК предупредили о сбое на стороне одного из участников Системы быстрых платежей. Не исключено, что будет временное замедление работы.

Национальная система платежных карт (НСПК) предупредила клиентов банков о возможных проблемах с переводами денежных средств. У одного из банков-участников системы быстрых платежей (СБП) произошел сбой в работе.

«Возможны кратковременные замедления обработки операций в СБП. При этом на стороне НСПК все системы работают штатно», — сказано на сайте НСПК.

Последний сбой в работе СБП был 26 марта 2025 года, когда пользователи жаловались, что сервис не был доступен практически во всех банковских приложениях. Об этом мы писали здесь.