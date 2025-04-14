Ozon сделал свой интернет-эквайринг для бизнеса

Для предпринимателей запустили интернет-эквайринг со ставкой 2,2%, которая не будет расти вместе с оборотами бизнеса.

У Ozon Банка появился собственный платежный сервис Ozon Pay, в котором любые предприниматели смогут подключить интернет-эквайринг со ставкой 2,2%. Она не зависит от оборота бизнеса, а услугу оказывают без абонентской платы.

«Это первая часть Ozon Pay, мы планируем добавлять в сервис больше опций, используя все полезные для предпринимателя технологии и возможности маркетплейса. В этом году мы также планируем представить торговый эквайринг для оффлайн-оплаты», — сказал руководитель транзакционного бизнеса юридических лиц Ozon Банка Дмитрий Маркосьянц.

Чтобы подключиться к сервису, нужно оставить заявку на сайте, получить одобрение и управлять сервисом через личный кабинет в Ozon Банке для бизнеса.

Предприниматели могут принимать онлайн-платежи на сайте, в приложении, социальных сетях, интернет-магазинах с любых карт или через СБП.

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