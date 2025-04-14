👶 СФР: период ухода за малышом до 1,5 лет учитывается для пенсии и суммируется со страховым стажем + пример расчета

ИПК будет такой:
уход за первым ребенком — 1,8 ИПК за календарный год;
за вторым — 3,6 ИПК;
за третьим или четвертым ребенком — 5,4 ИПК.
СФР приводит пример расчета:
Мама двоих детей ухаживала за каждым из них до 1,5 лет и накопила за это время пенсионный коэффициент 8,1.
Период ухода за первым ребенком:
1,8 ИПК х 1,5 года = 2,7 ИПК
Период ухода за вторым ребенком:
3,6 ИПК х 1,5 года = 5,4 ИПК
Общий период:
2,7 ИПК + 5,4 ИПК = 8,1 ИПК.
Если вдруг мама в период ухода продолжала работать, то по наиболее выгодному для нее варианту можно учесть коэффициент за периоды работы или коэффициент за периоды ухода.
Ухаживать за ребенком может не только мама, но и папа, бабушка или дедушка.
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