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Пенсии

👶 СФР: период ухода за малышом до 1,5 лет учитывается для пенсии и суммируется со страховым стажем + пример расчета

За каждый год ухода за ребенком до достижения им полутора лет ухаживающему родителю начисляют индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК).

ИПК будет такой:

  • уход за первым ребенком — 1,8 ИПК за календарный год;

  • за вторым — 3,6 ИПК;

  • за третьим или четвертым ребенком — 5,4 ИПК.

СФР приводит пример расчета:

Мама двоих детей ухаживала за каждым из них до 1,5 лет и накопила за это время пенсионный коэффициент 8,1.

Период ухода за первым ребенком:

1,8 ИПК х 1,5 года = 2,7 ИПК

Период ухода за вторым ребенком:

3,6 ИПК х 1,5 года = 5,4 ИПК

Общий период:

2,7 ИПК + 5,4 ИПК = 8,1 ИПК.

Если вдруг мама в период ухода продолжала работать, то по наиболее выгодному для нее варианту можно учесть коэффициент за периоды работы или коэффициент за периоды ухода.

Ухаживать за ребенком может не только мама, но и папа, бабушка или дедушка.

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