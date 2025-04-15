💊 Чтобы вернуть НДФЛ с покупки лекарств, нужен рецепт или сведения из медкарты

С расходов на покупку лекарств, назначенных врачом и приобретаемых за счет собственных средств, можно получить социальный налоговый вычет.

Для вычета нужен рецепт, оформленный врачом, и чек из аптеки.

Если назначение препаратов врач не оформил на рецептурном бланке, вместо него в качестве подтверждения для вычета можно использовать сведения из медицинской документации пациента.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 10.01.2025 № 03-04-05/404.

К документам, подтверждающим назначение врача (сведениям из медкарты), необходимо приложить кассовый чек из аптеки.

Ранее ФНС поясняла, что не всякая медицинская документация годится для подтверждения вычета. Выписка из медкарты подойдет, а вот консультационный лист – нет.

Напомним, получить вычет можно в размере стоимости любых лекарственных препаратов. Это пояснял Минфин в письме от 11.04.2024 № 03-04-05/33822.

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