💉 За сдачу крови в праздничный день положено целых два дня отдыха

Роструд разъяснил, что за сдачу крови и ее компонентов в нерабочий праздничный день работнику-донору полагается 2 дня отдыха.
Согласно ч. 3 ст. 186 ТК, в случае сдачи крови в нерабочий праздничный день, а также в период ежегодного оплачиваемого отпуска или выходной работнику по его желанию должны дать другой день отдыха.
Вдобавок после каждого дня сдачи крови и ее компонентов положен дополнительный день отдыха.
Указанный день отдыха работник может присоединить к ежегодному отпуску или использовать в другое время в течение года после дня сдачи крови (ч. 4 ст. 186 ТК).
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