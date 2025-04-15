💉 За сдачу крови в праздничный день положено целых два дня отдыха

По ТК РФ получается двойная выгода, если сдавать кровь и ее компоненты в нерабочий праздничный день.

Роструд разъяснил, что за сдачу крови и ее компонентов в нерабочий праздничный день работнику-донору полагается 2 дня отдыха.

Согласно ч. 3 ст. 186 ТК, в случае сдачи крови в нерабочий праздничный день, а также в период ежегодного оплачиваемого отпуска или выходной работнику по его желанию должны дать другой день отдыха.

Вдобавок после каждого дня сдачи крови и ее компонентов положен дополнительный день отдыха.

Указанный день отдыха работник может присоединить к ежегодному отпуску или использовать в другое время в течение года после дня сдачи крови (ч. 4 ст. 186 ТК).