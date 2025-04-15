На кассах заблокировали свыше 447 млн нелегальных товаров

Разрешительный режим на кассах в 2024 году заблокировал 477 млн товаров, а за три месяца 2025 года — уже 447 млн.

С начала 2025 года система маркировки «Честный ЗНАК» помогла заблокировать продажу более 447 млн нелегальных товаров. Продавцы не смогли выдать покупателям чек и провести оплату.

«В 2024 году благодаря разрешительному режиму маркировки на кассах было заблокировано 477 млн нелегальных товаров. А чуть больше, чем за три месяца 2025 года, кассы не позволили купить уже 447 млн такой продукции», — сказали в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Чаще всего блокировали продажи табачных изделий, пивных и слабоалкогольных напитков, молочной продукции и воды в бутылках.

Самые распространенные причины для ограничения продаж — истекший срок годности и отсутствие информации о вводе товаров в оборот.

Приволжский федеральный округ стал лидером по числу блокировок: там не допустили продажу 87 млн товаров. На втором месте — Центральный федеральный округ (77 млн), на третьем — Северо-Западный федеральный округ (32 млн).

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