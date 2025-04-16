Банки начнут тестировать открытие счетов по видеозвонку

Центробанк составляет правила для пилотного проекта, в котором банки смогут открывать счета по видеосвязи. Участники рынка видят главную проблему — риски мошенничества с поддельными видео.

В Газпромбанке, МТС Банке, Делобанке и ОТП Банке рассказали о готовности присоединиться к тестированию удаленной идентификации клиентов, которые хотят открыть счет. Центробанк подготовит такой пилотный проект в течение нескольких месяцев.

Сейчас для того, чтобы открыть банковский счет, нужно лично прийти в офис, встретиться с курьером для проверки личности или сделать это через другие платформы. Например, на Финуслугах, но там нельзя получить карту, а можно только оформить кредит или открыть вклад. Об этом пишут Известия.

7 апреля 2025 года президент Владимир Путин подписал закон от 07.04.2025 № 67-ФЗ, который разрешает банкам проводить удаленную идентификацию клиента для открытия счета. До 15 июля ЦБ должен подготовить изменения для банков правила эксперимента. Проходить проверку личности клиенты смогут удаленно, в том числе по видеосвязи. Глава Национального совета финрынка Андрей Емелин считает, что первые тесты получится провести уже в 2026 году.

У такого подхода есть риски мошенничества. При использовании несертифицированных программ и стандартных видеокамер возрастает возможность фальсификации изображения. МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков предупредил, что участникам эксперимента важно определить, сможет ли система автоматически распознавать подделки, генерации изображений и дипфейки.

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