С начала 2025 года 23% россиян столкнулись с финансовыми пирамидами

Чаще всего с финансовыми пирамидами пользователи встречаются в Telegram, в основном на уловки «кураторов» попадаются те, кто хочет найти работу в интернете.

В первом квартале 2025 года с разными финансовыми пирамидами повстречались 23% россиян. В тот же период 2024 года таких случаев было почти в два раза меньше — 11%.

В мессенджере Telegram 68% участников опроса столкнулись с проектами, которые похожи на финансовые пирамиды. В иных социальных сетях деятельность подобных компаний нашли 19%, стали жертвами рекламы со стороны знакомых 8%, а 5% лично приходили в офисы злоумышленников. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру».

На финансовую пирамиду наткнулись 33% из тех, кто искал онлайн-работу, 21% были подписаны на инвестиционные группы и повелись на спам-рассылку, 23% обнаружили пирамиду при поиске бизнес-курсов, а 16% россиян «кураторы» нашли самостоятельно.

«В этом году наиболее подвержены убеждениям злоумышленников оказались женщины в возрасте от 35 до 45 лет, в прошлом году пальма первенства по этому параметру принадлежала мужчинам в возрасте от 40 до 45 лет», — сказано в исследовании.

В 17% случаев участники пирамид предлагали новичкам совершать покупки с высоким кешбэком, в 14% — играть в экономические игры, где можно заработать настоящие деньги, а в 12% — обещали платить высокую зарплату за простые действия в интернете (например, за переходы по ссылкам).

По данным исследования сервиса «Работа.ру», с обманом интернете сталкивается каждый пятый житель страны, 13% становятся жертвами мошенников в реальной жизни, а половина опрошенных попадались на уловки злоумышленников и в сети, и оффлайн. Никогда не сталкивались с обманов 16% россиян.

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