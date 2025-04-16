👍 В Мордовии ввели пониженные ставки УСН 1 и 5 процентов

В Республике Мордовия власти расширили возможности применения пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения для впервые зарегистрированных ИП и организаций.

На основании местного закона от 28.03.2025 № 18-З для новых юрлиц и ИП, зарегистрированных на территории Мордовии с 1 апреля 2025 по 31 декабря 2027 года и ведущих деятельность по коду ОКВЭД 47.91 «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет», установлены пониженные ставки УСН:

5% — для объекта «доходы минус расходы»;

1% — «доходы».

Применять пониженную ставку можно непрерывно три последовательных налоговых периода (календарный год) начиная с периода госрегистрации нового бизнеса.

Есть условия применения пониженных ставок, уточняет УФНС Мордовии. В частности, доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при одном или обоих видах указанной деятельности по итогам налогового периода должна быть не менее 90%.