👍 В Мордовии ввели пониженные ставки УСН 1 и 5 процентов

На основании местного закона от 28.03.2025 № 18-З для новых юрлиц и ИП, зарегистрированных на территории Мордовии с 1 апреля 2025 по 31 декабря 2027 года и ведущих деятельность по коду ОКВЭД 47.91 «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет», установлены пониженные ставки УСН:
5% — для объекта «доходы минус расходы»;
1% — «доходы».
Применять пониженную ставку можно непрерывно три последовательных налоговых периода (календарный год) начиная с периода госрегистрации нового бизнеса.
Есть условия применения пониженных ставок, уточняет УФНС Мордовии. В частности, доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при одном или обоих видах указанной деятельности по итогам налогового периода должна быть не менее 90%.
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