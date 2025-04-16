Совет Федерации: взносы на капремонт не будут проходить антиотмывочный контроль

Власти считают, что у фондов капитального ремонта низкий риск отмывания денег. Поэтому Росфинмониторинг перестанет проверять их финансовые операции.

Совет Федерации одобрил закон, по которому Росфинмониторинг не будет проверять денежные переводы для формирования фондов капремонта.

Такой подход позволит разгрузить систему антиотмывочного контроля. Все средства на специальных счетах региональных операторов капитального ремонта и так находятся под надзором профильного госоргана.

Сейчас поступления и расходы средств НКО должны быть проверены со стороны требований ПОД/ФТ. Из этих правил есть исключения. Например, контроль не распространяется на оплату коммунальных услуг, а также на операции, где риск отмывания денег очень низкий.

Если Президент подпишет закон, он вступит в силу через 90 дней после официальной публикации.

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