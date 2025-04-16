Импортный алкоголь будут маркировать только на территории РФ. Но сделают исключения

Совет Федерации одобрил закон о маркировке алкоголя иностранных производителей федеральными специальными марками только на территории России. Раньше это делали на зарубежных складах.
Такое решение позволит сэкономить деньги на маркировку, а также не зависеть от решения недружественных государств, которые могут запретить компаниям маркировать алкоголь для России.
Чтобы у бизнеса была возможность плавно перейти на маркировку зарубежного алкоголя, закон начнет действовать с 1 марта 2026 года.
Правительство сделает исключение для некоторых компаний, которые смогут ставить маркировки в местах изготовления алкоголя. Этот список утвердят позднее.
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