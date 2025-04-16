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Миграционный учет

Минтруд резко сократил список специальностей для получения ВНЖ в России

Список профессий, по которым иностранцы могут получить вид на жительство в приоритетном порядке, сократился с 203 до 29.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков подписал приказ от 03.04.2025 № 172н, по которому перечень профессий для приоритетного права на получение вида на жительство (ВНЖ) в России сократился до 29. Раньше в нем было 203 специальности, на этапе разработки предполагалось, что в списке останется 31 профессия.

В перечень добавили следующие позиции:

  • аналитик больших данных;

  • инженеры разных направлений;

  • программист;

  • сборщик корпусов металлических судов;

  • прессовщик на гидропрессах;

  • оператор по нанесению просветляющих и защитных покрытий;

  • сварщик на машинах контактной сварки;

  • слесари разных специализаций;

  • судокорпусник-ремонтник;

  • трубопроводчик судовой;

  • электромонтажник судовой.

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