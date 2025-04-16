Минтруд резко сократил список специальностей для получения ВНЖ в России

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков подписал приказ от 03.04.2025 № 172н, по которому перечень профессий для приоритетного права на получение вида на жительство (ВНЖ) в России сократился до 29. Раньше в нем было 203 специальности, на этапе разработки предполагалось, что в списке останется 31 профессия.
В перечень добавили следующие позиции:
аналитик больших данных;
инженеры разных направлений;
программист;
сборщик корпусов металлических судов;
прессовщик на гидропрессах;
оператор по нанесению просветляющих и защитных покрытий;
сварщик на машинах контактной сварки;
слесари разных специализаций;
судокорпусник-ремонтник;
трубопроводчик судовой;
электромонтажник судовой.
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