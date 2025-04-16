Минтруд резко сократил список специальностей для получения ВНЖ в России

Список профессий, по которым иностранцы могут получить вид на жительство в приоритетном порядке, сократился с 203 до 29.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков подписал приказ от 03.04.2025 № 172н, по которому перечень профессий для приоритетного права на получение вида на жительство (ВНЖ) в России сократился до 29. Раньше в нем было 203 специальности, на этапе разработки предполагалось, что в списке останется 31 профессия.

В перечень добавили следующие позиции:

аналитик больших данных;

инженеры разных направлений;

программист;

сборщик корпусов металлических судов;

прессовщик на гидропрессах;

оператор по нанесению просветляющих и защитных покрытий;

сварщик на машинах контактной сварки;

слесари разных специализаций;

судокорпусник-ремонтник;

трубопроводчик судовой;

электромонтажник судовой.

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