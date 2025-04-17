В 6-НДФЛ за первый квартал не нужны справки о доходах физлиц

До 25 апреля компании, которые с января по март делали выплаты физлицам по трудовым договорам или по ГПХ, должны сдать расчет по форме 6-НДФЛ.

Если предприятие в первом квартале 2025 начисляло и выплачивало физлицам доходы, которые облагаются НДФЛ по трудовым договорам или по соглашениям гражданско-правового характера, то нужно заполнить 6-НДФЛ. Это нужно сделать не позднее 25 апреля 2025 года.

В 2025 году для расчета 6-НДФЛ есть форма, утвержденная приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ . В ней нужно заполнить первый и второй разделы, а также титульный лист. Важно, что справки о доходах физлиц, которые есть в приложении №1, не нужно представлять. Их следует сдавать только в составе годового 6-НДФЛ.

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Прогрессивная шкала ставок НДФЛ и 6-НДФЛ. Сроки сдачи 6-НДФЛ в 2025 году. Заполняем построчно 6-НДФЛ. Как проверить расчеты в 6-НДФЛ. Как сдавать уточненный и нулевой 6-НДФЛ. Штраф за несвоевременную сдачу 6-НДФЛ.

Спикер — Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

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