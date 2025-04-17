Налоговики требуют от селлеров уточнить декларации

ФНС заметила, что суммы в декларациях продавцов на маркетплейсах существенно расходятся с теми цифрами, которые инспекторы нашли в ходе камеральной проверки. В основном селлеры занижают полученный доход.

Некоторые продавцы на маркетплейсах в период подачи декларации за 2024 год получили требования от ФНС сдать уточненные документы.

Инспекторы хотят, чтобы предприниматели объяснили противотечения между цифрами из декларации и теми данными, которые были получены в ходе камеральных проверок. В том числе от самих маркетплейсов. Об этом пишут «Ведомости».

Чаще всего налоговики у селлеров видят занижение доходов. Аргументируют это информацией с контрольно-кассовой техники и ссылкой на агентский отчет электронной торговой площадки.

Почти во всех требованиях налоговые органы отмечают, что размер выручки продавцов в два и более раза превышает доход, указанный в декларациях. Одному из продавцов за такое несоответствие данных грозит доначисление и переход на общую систему налогообложения, поскольку доход в 2024 году превысил установленный лимит в 246,1 млн рублей. На расчетный счет селлера поступило 266,6 млн рублей, причем без учета комиссии маркетплейса.

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