Налоговики требуют от селлеров уточнить декларации

Некоторые продавцы на маркетплейсах в период подачи декларации за 2024 год получили требования от ФНС сдать уточненные документы.
Инспекторы хотят, чтобы предприниматели объяснили противотечения между цифрами из декларации и теми данными, которые были получены в ходе камеральных проверок. В том числе от самих маркетплейсов. Об этом пишут «Ведомости».
Чаще всего налоговики у селлеров видят занижение доходов. Аргументируют это информацией с контрольно-кассовой техники и ссылкой на агентский отчет электронной торговой площадки.
Почти во всех требованиях налоговые органы отмечают, что размер выручки продавцов в два и более раза превышает доход, указанный в декларациях. Одному из продавцов за такое несоответствие данных грозит доначисление и переход на общую систему налогообложения, поскольку доход в 2024 году превысил установленный лимит в 246,1 млн рублей. На расчетный счет селлера поступило 266,6 млн рублей, причем без учета комиссии маркетплейса.
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Комментарии1
Легко смотреть ролики в YouTube о том, как выгодно , а главное - быстро можно заработать на маркетплейсе, при этом сразу видишь, как какой-нибудь Вася держит в руках "котлеты" из пятитысячных купюр.
Так хочется, чтобы сказка в компьютере (телефоне) стала былью 🙄