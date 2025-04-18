Годовая инфляция выросла до 10,38%

Цены на овощи и плоды растут на 1,09%, тогда как мясо кур стало стоить на 0,9% дешевле.

С 8 по 14 апреля 2025 годовая инфляция ускорилась до 10,38%. Показатель с 1 по 7 апреля был на уровне 10,28%, а еще неделей ранее — 10,24%.

Продовольственная инфляция составила 0,19%. Цены на плоды и овощи выросли на 1,09%, а на остальные продовольственные товары — на 0,11%. Об этом сказано на сайте Минэкономразвития.

Цены на мясо кур продолжают снижаться на 0,9%. На 1,6% подешевели яйца, а сливочное масло — на 0,2%. Сохранилось повышение стоимости хлеба (0,3%) и молочной продукции — 0,1%.

Темпы роста цен на картофель замедлились до 3,5%, помидоры стали дешевле на 0,6%, бананы — на 0,9%.

Среди непродовольственных товаров до 0,2% сократились темпы роста цен на одежду, обувь и лекарства. В сфере услуг цены стали расти на 0,21% медленнее.

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