Если организация не получила сообщение о налогах на имущество за 2024 год: ФНС подсказала, что делать

Федеральная налоговая служба отчиталась, что организациям направлены сообщения об исчисленных суммах транспортного, земельного и налога на имущество за 2024 год.

Всего налоговые органы направили организациям 812 тыс. сообщений. Общая сумма исчисленных налогов — 446 млрд рублей.

Сообщения налоговики передают по телекоммуникационным каналам связи, через оператора ЭДО, личный кабинет налогоплательщика или по почте заказным письмом.

ФНС указала: если организация не получила такое сообщение, она обязана уведомить ИФНС о наличии налогооблагаемых транспортных средств и/или объектов недвижимости, налоговая база по которым кадастровая стоимость и они принадлежали компании в 2024 году.

Сообщение о таких объектах подают по каждому из них однократно до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. К нему прилагают копии документов, подтверждающих госрегистрацию транспорта, и правоустанавливающие документы на недвижимость.

При этом не нужно подавать сообщение, если организация применяет льготу по соответствующему объекту либо получила сообщение об исчисленных налоговым органом суммах налога.

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